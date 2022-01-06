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Турецкая BOTAS укрепляет сотрудничество с «Газпромом»
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Турецкая BOTAS укрепляет сотрудничество с «Газпромом»

Экономика
Турецкая BOTAS укрепляет сотрудничество с «Газпромом»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 января. Новые договоренности по поставкам природного газа и использованию газовой инфраструктуры были подписаны представителями компании «Газпром экспорт» и фирмы BOTAS из Турции, о чем сообщает пресс-служба российского концерна.

Начиная с 1 января 2022 года, российская сторона обязуется поставить в Турцию около 5,75 млрд кубических метров газа по «Турецкому потоку» на протяжении четырех лет.

Новый пакет соглашений был подписан концерном «Газпром экспорт» и его главным турецким партнером BOTAS 30 декабря прошлого года. Договор оговаривает сотрудничество по экспорту-импорту голубого топлива и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры.

«Тридцатого декабря "Газпром экспорт" и его основной партнер в Турции компания Botas подписали пакет соглашений, касающихся сотрудничества в области поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры», — указывается в сообщении компании.

Согласно данным агентства TurkStat, турецкая экономика является очень зависимой от России. Так, поставки российской продукции в Анкару с начала 2021 года увеличились примерно на 2/3 и достигли 22,6 млрд долларов против 14,1 млрд долларов ранее.

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Газпром турецкий поток контракт природный газ Botas Россия и Турция
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