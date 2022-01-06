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Президент России поручил к маю проработать вопрос расселения ипотечного аварийного жилья
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Президент России поручил к маю проработать вопрос расселения ипотечного аварийного жилья

Общество
Президент России поручил к маю проработать вопрос расселения ипотечного аварийного жилья
pixabay.com

Москва, 6 января. Вопрос расселения аварийного жилья, которое находится в ипотеке, планируют детально проработать в России к маю 2022 года.

Соответствующее поручение российскому правительству дал президент Владимир Путин. Текст официального документа, подписанного главой государства, опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы, связанные с переселением из аварийного жилищного фонда граждан, являющихся собственниками жилых помещений, приобретенных с использованием кредитов или займов (включая ипотечные кредиты), обязательства по которым не погашены на момент признания многоквартирного дома аварийным», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин поручил составить предложения по обеспечению медикаментами детей с тяжелыми заболеваниями. Соответствующие предложения должны быть поданы на рассмотрение до 15 февраля 2022 года.

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