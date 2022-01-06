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Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января
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Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января

Политика
Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 6 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что 17 января собирается вернуться в Киев, явиться в суд, а также провести встречу с генпрокурором страны.

Соответствующим заявлением политик поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что будет просить суд арестовать экс-главу государства по делу о госизмене с возможностью внесения залога в 37 млн долларов.

Помимо этого, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов рассказал, что представители правоохранительных органов пришли с обысками к членам политсилы бывшего украинского лидера. По его словам, подобные действия являются проявлением политических репрессий на Украине.

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