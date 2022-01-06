Сергей Безруков поиграл в пиратов с сыном Василием

Москва, 6 января. Популярный российский актер Сергей Безруков на своей странице в Instagram разместил видеоролик с участием своего сына Василия. Наследник предстал в пиратском наряде с нарисованными усами, пишет Teleprogramma.pro.

Сергей Безруков признался, что в детстве тоже любил играть в пиратов с отцом. Теперь он решил вернуть эту традицию. Очевидно, что Васе это понравилось.

«Утро начинается с пиратов. Мы с батей в детстве всегда так играли. Сегодня у бати день рождения!» — заявил Безруков.

Подписчики актера не смогли устоять перед таким видео и осыпали отца и сына комментариями.

«Счастливое детство у детей. Вы молодцы! Степашка солнышко», «Семья — это счастье! Как хорошо, когда есть воспоминания детства!», «Серьезное сражение. Даже Полли вооружена!», «Замечательная разминочка с утра, и общение пацанское», — восхитились поклонники Сергея Безрукова.

Пиратские сражения любят и другие звездные дети. Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой тоже предпочитают так проводить время. В замке в деревне Грязь у четы Галкиных-Пугачевых даже есть собственный пиратский корабль.

У Сергея Безрукова четверо детей. Двое от предыдущего брака и двое от нынешней супруги Анны Матисон.

Актер — очень семейный человек, о чем говорят его соцсети. Безруков часто публикует семейные фотографии и видео, где показывает, как играет, гуляет и отдыхает с детьми и супругой. Ранее Сергей признался, что по-настоящему отцовское счастье он смог почувствовать только после рождения дочери. При этом актер отметил, что стал семейным человеком во многом благодаря своей нынешней супруге Анне Матисон.

Ранее Сергей Безруков в беседе с ФАН признался, что бы он хотел изменить в России.