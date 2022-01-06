Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 16:56
16:53
Весь мир
Журналисты OverBlog призвали власти ЦАР арестовать главарей распавшейся группировки UPC
16:52
Политика
Яков Кедми ответил на обещание Камалы Харрис «удушить Россию санкциями»
16:50
Происшествия
Иномарка протаранила забор на заснеженной Софийской улице в Петербурге
16:49
Общество
Перепады температур могут уничтожить часть донских посевов
16:48
Общество
Петербуржцы за последние сутки более 300 раз пожаловались на бездействия коммунальщиков
16:46
Политика
Лукашенко сообщил о целенаправленных попытках захвата аэропорта в Алма-Ате и Нур-Султане
16:46
Общество
Россиянам рекомендовали присмотреться к подержанным авто из-за дефицита на рынке
16:45
Экономика
Банкоматы казахского Актау выдали все наличные средства
16:44
Общество
Число пострадавших из-за гололедицы жителей Петербурга увеличилось в два раза
16:43
Экономика
Просрочка россиян по ипотеке снизилась в ноябре до минимума с 2018 года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сергей Безруков поиграл в пиратов с сыном Василием
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поиграл в пиратов с сыном Василием
Global Look Press  /  АГН Москва

Москва, 6 января. Популярный российский актер Сергей Безруков на своей странице в Instagram разместил видеоролик с участием своего сына Василия. Наследник предстал в пиратском наряде с нарисованными усами, пишет Teleprogramma.pro.

Сергей Безруков признался, что в детстве тоже любил играть в пиратов с отцом. Теперь он решил вернуть эту традицию. Очевидно, что Васе это понравилось.

«Утро начинается с пиратов. Мы с батей в детстве всегда так играли. Сегодня у бати день рождения!» — заявил Безруков.

Подписчики актера не смогли устоять перед таким видео и осыпали отца и сына комментариями.

«Счастливое детство у детей. Вы молодцы! Степашка солнышко», «Семья — это счастье! Как хорошо, когда есть воспоминания детства!», «Серьезное сражение. Даже Полли вооружена!», «Замечательная разминочка с утра, и общение пацанское», — восхитились поклонники Сергея Безрукова.

Пиратские сражения любят и другие звездные дети. Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой тоже предпочитают так проводить время. В замке в деревне Грязь у четы Галкиных-Пугачевых даже есть собственный пиратский корабль.

У Сергея Безрукова четверо детей. Двое от предыдущего брака и двое от нынешней супруги Анны Матисон.

Актер — очень семейный человек, о чем говорят его соцсети. Безруков часто публикует семейные фотографии и видео, где показывает, как играет, гуляет и отдыхает с детьми и супругой. Ранее Сергей признался, что по-настоящему отцовское счастье он смог почувствовать только после рождения дочери. При этом актер отметил, что стал семейным человеком во многом благодаря своей нынешней супруге Анне Матисон.

Ранее Сергей Безруков в беседе с ФАН признался, что бы он хотел изменить в России.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Безруков поиграл в пиратов с сыном Василием
дети россия безруков пираты инстаграм
Комментировать