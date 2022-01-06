Школьные каникулы в Казахстане продлены до 17 января

Нур-Султан, 6 января. Министерство образования и науки Республики Казахстан продлило зимние школьные каникулы до 17 января. Решение было принято в связи с протестами, происходящими в стране.

Представители ведомства подчеркнули, что студенты колледжей и высших учебных заведений страны вернутся к учебе 24 января. Детские сады, а также дошкольные учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Протесты в Казахстане вызваны повышением цен на сжиженный газ с 60 до 120 тенге за литр. На территории республики введено чрезвычайное положение, в городах действует комендантский час. Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство государства. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Алихан Смаилов.