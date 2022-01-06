Актриса Куликова развелась с мужем из-за вспыльчивости

Москва, 6 января. Исполнительница ролей в театре и кино Мария Куликова рассказала про свой сложный характер, который помешал ей ужиться с бывшим мужем, актером Денисом Матросовым.

Звездная пара разошлась в 2015 году. Актриса уверена, что браку помешали ее импульсивные поступки. По словам Куликовой, она могла необдуманно и резко ответить на любой упрек в свою сторону.

«Я не работаю над отношениями, просто живу в кайф. Однако раньше многое воспринимала иначе и вела себя по-другому. Была довольно истеричной и категоричной. Чуть что — повышала голос и собирала вещи. Не видела полутонов — только черное и белое», — призналась исполнительница главной роли в сериале «Склифосовский» в беседе с 7Дней.ру.

Бывшая жена Матросова с возрастом стала более сдержанной. С приобретенным опытом она уже не стала бы принимать решения прекратить отношения, если ее обидели или не уделили внимание.

«Я уже знаю, что порыв пройдет через пятнадцать минут, глупо тратить энергию на такую ерунду. Раньше этого не понимала. Считала, что жить надо здесь и сейчас. Это возрастные приобретения — мудрость, опыт. Ну и везение — я нашла своего человека», – заявила Куликова.

Ранее актриса признавалась, что не видит ничего плохого в гостевом браке. Звезда фильма «Первая попытка» убеждена, что в отношениях «нет никакой идеальной картинки».