Седокова заявила, что Блиновская не прошла испытание «медными трубами и деньгами»

Москва, 6 января. Певицу Анну Седокову, как и многих других, поразило интервью журналистки Ксении Собчак с тренером по личностному росту Еленой Блиновской. Артистка не осталась в стороне и высказала свою точку зрения.

Седокова призналась, что ее саму не один раз звали на интервью, однако знаменитость отвечала отказом. По мнению артистки, «пиариться» на личном и выставлять свое «грязное белье» на всеобщее обозрение — перебор.

«Я не иду к Ксении на интервью, хотя ее команда давно, настойчиво и интеллигентно приглашает меня, потому что знаю, что точно не смогу врать или недоговаривать. И точно буду с ней собой», — отметила Седокова на своей личной странице в Instagram.

Поведение Елены Блиновской также не осталось незамеченным Седоковой. Певица заявила, что гуру тренингов не стоило вести себя нагло и надменно. Артистка также отметила, что, по всей видимости, блогер не прошла испытание «медными трубами и деньгами».

«Меня лично обидел обсуждаемый в последние дни персонаж. Даже самые большие деньги не стоят того, чтобы так сильно запачкаться. Но с другой стороны с ними можно позволить себе любое количество человек, которое тебя отмоют лучшими средствами», — прокомментировала интервью певица.

Анна Седокова не единственная из знаменитостей, которая прокомментировала скандальное интервью. Так, актриса Наталья Рудова призналась, что выпуск шоу Собчак с Блиновской вызвал у нее смех.