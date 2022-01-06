Экс-депутат Рады Ляшко совершил ошибку при поздравлении с Новым годом на английском языке

Киев, 6 января. Бывший депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко попал в неловкую ситуацию, когда поздравлял украинцев с Новым годом на английском языке.

Ляшко не первый в этом году привлек к себе внимание совершенной в праздник ошибкой. Недавно киевский мэр Виталий Кличкой поздравил жителей страны «с новым, 2220-м годом». Лидер Радикальной партии решил пойти дальше и продемонстрировать «блестящее» знание английского языка в ходе выступления на канале «Украина 24». Однако он оконфузился в прямом эфире, перепутав названия праздников.

«С Новым годом! Happy birthday! ("С днем рождения!" — Прим. ФАН)», — произнес Ляшко, поднимая бокал.

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Высказывание бывшего депутата не осталось без ответа. Телеведущая оценила выступление украинского политика.

«Чувствуется, что вы английский осваиваете», — пошутила журналист.

Ранее с поздравлениями выступил президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи государственный лидер решил прибегнуть к использованию русского языка, когда заговорил о Донбассе. Он отметил, что необходимо убрать линию разграничения в регионе. Также политик пошутил, что украинская сборная по футболу решила проиграть матч с командой Англии на Евро-2020, дабы не портить отношения с партнером.