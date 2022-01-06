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Казахстан ограничит экспорт для стабилизации цен на социально значимые товары

Экономика
Казахстан ограничит экспорт для стабилизации цен на социально значимые товары
wikipedia.org  /  jtstewart / CC BY-SA 2.0

Нур-Султан, 6 января. Правительство Казахстана объявило о новых мерах, касающихся экспорта товаров за рубеж.

Для того, чтобы стабилизировать цены на социально значимые товары, кабмин страны учреждает полугодовой запрет на поставки заграницу крупного и мелкого рогатого скота.

Помимо этого, правительство сообщает о том, что аналогичные ограничения коснутся также моркови и картофеля, однако они будут работать только в течение трех месяцев.

Известно также, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев срочно поручил правительству ввести государственное регулирование цен в топливном секторе — это касается дизтоплива, бензина и сжиженного газа. Госрегулирование должно продлиться 180 дней.

В городе Алма-Ата уже начались перебои с поставками продуктов. Беспорядки в экс-столице государства, а также в некоторых других районах страны начались после объявления с 1 января о повышении цен на бензин в два раза.

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Казахстан экспорт алма-ата картофель и морковь крупный и мелкий рогатый скот
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