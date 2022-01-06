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Власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича

  /   Обновлено: 06 января 2022 10:21
Спорт
Власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича
ru.wikipedia.org  /  IvanAndreevich

Сидней, 6 января. Теннисист Новак Джокович не сыграет на Australian Open из-за аннулирования визы.

Адвокаты спортсмена находятся в процессе обжалования решения. Теннисист, по всей видимости, сможет задержаться в Австралии, пока юристы будут работать над обжалованием, сообщает портал The Age.

«ABF может подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована. Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», — говорится в сообщении на официальном сайте пограничной службы Австралии.

Теннисист не смог пройти паспортный контроль из-за ошибки при подаче документов на визу — член команды Джоковича при подготовке к поездке выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. Ошибка вскрылась на паспортном контроле, после чего спортсмен был помещен в комнату, охраняемую полицией.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира выступит на Открытом чемпионате Австралии. На данный момент Джокович является действующим победителем турнира — сербский спортсмен уже девять раз открывал Australian Open.

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