Эвакуация граждан Киргизии началась в Казахстане на фоне массовых беспорядков

Нур-Султан, 6 января. Граждан Киргизской Республики начали эвакуировать из Казахстана из-за массовых беспорядков на территории страны.

Согласно данным республиканского минздрава, уже более тысячи человек в Казахстане пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять все необходимые меры по защите расположенных на территории государства диппредставительств.

При этом Киргизия готова помочь властям Казахстана на фоне массовых протестов в стране в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом ранее сообщил глава правительства Киргизской Республики Акылбек Жапаров.