Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 10:49
10:46
Политика
Политические игры «Зеленых»: несет ли практическую пользу новый еврозакон для автомобилистов
10:45
Политика
Представитель МИД КНР Вэньбинь: происходящее в Казахстане является внутренним делом страны
10:45
Происшествия
В центре Алма-Аты вновь заметили участников массовых беспорядков
10:45
Армия
Подразделения ВДВ вошли в миротворческий контингент ОДКБ от России в Казахстане
10:43
Армия
Таджикистан заявил о готовности принять участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
10:41
Происшествия
Вандалы испортили граффити с портретом барона Унгерна в Новосибирске
10:39
Общество
Более половины жителей Самарской области вакцинировались от COVID-19
10:39
Экономика
Турецкая BOTAS укрепляет сотрудничество с «Газпромом»
10:39
Общество
Президент России поручил к маю проработать вопрос расселения ипотечного аварийного жилья
10:38
Политика
Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эвакуация граждан Киргизии началась в Казахстане на фоне массовых беспорядков

Общество
Эвакуация граждан Киргизии началась в Казахстане на фоне массовых беспорядков
pixabay.com

Нур-Султан, 6 января. Граждан Киргизской Республики начали эвакуировать из Казахстана из-за массовых беспорядков на территории страны.

Согласно данным республиканского минздрава, уже более тысячи человек в Казахстане пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять все необходимые меры по защите расположенных на территории государства диппредставительств.

При этом Киргизия готова помочь властям Казахстана на фоне массовых протестов в стране в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом ранее сообщил глава правительства Киргизской Республики Акылбек Жапаров.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Эвакуация граждан Киргизии началась в Казахстане на фоне массовых беспорядков
Казахстан киргизия эвакуация граждане
Комментировать