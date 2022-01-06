ОДКБ направила миротворцев в охваченный протестами Казахстан

Москва, 6 января. Организация Договора о коллективной безопасности направила миротворцев в Казахстан, где продолжаются массовые протесты.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, перед миротворческими силами поставлены конкретные задачи по обеспечению безопасности государственных и военных объектов. Также они будут оказывать содействие местным правоохранителям.

Как сообщалось ранее, новый год в Казахстане начался с протестов, вызванных повышением стоимости сжиженного газа. Акции уже привели к отставке кабинета министров. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики был назначен Алихан Смаилов. Ему было поручено сроком на полгода ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ и другое топливо, а также социально значимые продукты.