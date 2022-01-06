Телеведущий Соловьев счел трагедийным положение на постсоветском пространстве

Москва, 6 января. Положение на постсоветском пространстве является трагедийным, рассказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию «Украина.ру». По словам журналиста, распад Советского Союза является лишь промежуточным этапом трансформации огромной территории.

«Кто сказал, что те республики, которые есть, многие из которых были слеплены благодаря воле большевиков, что они останутся в тех же границах? Ведь неслучайно то, что произошло в Грузии. Неслучайно то, что происходит с Украиной… Можно ли надеяться на то, что Советский Союз распался и все остановилось? По-исторически наивно говорить о неприкосновенности границ», — подчеркнул Соловьев.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что СССР был обречен на распад на фоне создания наций, которые развалили государство. Об этом он сообщил по случаю 30-летней годовщины со дня развала Советского Союза.