Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 10:49
10:46
Политика
Политические игры «Зеленых»: несет ли практическую пользу новый еврозакон для автомобилистов
10:45
Политика
Представитель МИД КНР Вэньбинь: происходящее в Казахстане является внутренним делом страны
10:45
Происшествия
В центре Алма-Аты вновь заметили участников массовых беспорядков
10:45
Армия
Подразделения ВДВ вошли в миротворческий контингент ОДКБ от России в Казахстане
10:43
Армия
Таджикистан заявил о готовности принять участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
10:41
Происшествия
Вандалы испортили граффити с портретом барона Унгерна в Новосибирске
10:39
Общество
Более половины жителей Самарской области вакцинировались от COVID-19
10:39
Экономика
Турецкая BOTAS укрепляет сотрудничество с «Газпромом»
10:39
Общество
Президент России поручил к маю проработать вопрос расселения ипотечного аварийного жилья
10:38
Политика
Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Телеведущий Соловьев счел трагедийным положение на постсоветском пространстве

Политика
Телеведущий Соловьев счел трагедийным положение на постсоветском пространстве
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 6 января. Положение на постсоветском пространстве является трагедийным, рассказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию «Украина.ру». По словам журналиста, распад Советского Союза является лишь промежуточным этапом трансформации огромной территории.

«Кто сказал, что те республики, которые есть, многие из которых были слеплены благодаря воле большевиков, что они останутся в тех же границах? Ведь неслучайно то, что произошло в Грузии. Неслучайно то, что происходит с Украиной… Можно ли надеяться на то, что Советский Союз распался и все остановилось? По-исторически наивно говорить о неприкосновенности границ», — подчеркнул Соловьев.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что СССР был обречен на распад на фоне создания наций, которые развалили государство. Об этом он сообщил по случаю 30-летней годовщины со дня развала Советского Союза.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Телеведущий Соловьев счел трагедийным положение на постсоветском пространстве
ссср соловьев распад
Комментировать