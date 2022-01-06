Казахстан столкнулся с перебоями продуктовых поставок

Нур-Султан, 6 января. Напряженная экономическая обстановка наблюдается сейчас в некоторых городах Казахстана, о чем сообщает корреспондент газеты «Известия».

Последние события в евразийском государстве стали провоцировать перебои в поставках продуктов. Фактически, страна попала «в офлайн». Отмечается, что перед банкоматами в городе Алма-Ата выстраиваются очереди, карты разрешено использовать в ограниченном режиме, а интернет работает нестабильно.

Мобильная связь во многих районах не функционирует, а в городе введен комендантский час. Известно, что в настоящее время столица страдает от мародерства, множество торговых точек оказались разграблены, а другие были вынуждены закрыться.

Обстановка в Казахстане стала напряженной после того, как 2 января часть населения потребовала уменьшить цены на топливо. Ценник на бензин в стране увеличился после 1 января вдвое (120 тенге за литр против 60 тенге ранее). Глава государства Касым-Жомарт Токаев после начала протестов заявил о необходимости создания специальной комиссии для рассмотрения топливного вопроса и призвал несогласных с изменениями к диалогу.

Вчера, 5 января, президент Казахстана отправил в отставку правительство, а также поручил ввести на шесть месяцев государственное регулирование цен в отношении сжиженного газа и бензина.