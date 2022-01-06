Более тысячи человек пострадали в результате беспорядков в Казахстане

Нур-Султан, 6 января. Около 400 человек были госпитализированы в результате массовых беспорядков в Казахстане. Об этом сообщили представители республиканского министерства здравоохранения. Согласно статистике, всего пострадали более тысячи человек.

Протесты в Казахстане вызваны повышением цен на сжиженный газ. Цены на топливо выросли с 60 тенге до 120 тенге. Руководство республики приняло решение ввести чрезвычайное положение во всех регионах страны. Так, с 23:00 до 07:00 в Казахстане будет действовать комендантский час. Под запрет попали продажа оружия и боеприпасов, а также проведение массовых мероприятий.