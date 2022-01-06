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Неизвестные попытались атаковать военную базу США в Ираке при помощи БПЛА

Весь мир
Неизвестные попытались атаковать военную базу США в Ираке при помощи БПЛА
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Багдад, 6 января. Авиабаза Айн эль-Асад в Ираке, на которой дислоцированы военнослужащие США, в очередной раз подверглась попытке атаки.

Минувшей ночью неизвестные попытались совершить нападение на объект с использованием беспилотных летательных аппаратов. БПЛА не достигли цели и были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к базе.

Согласно заявлению представителей иракской службы безопасности, в результате инцидента пострадавших нет. Ответственность за попытку атаки не взяла на себя ни одна группировка.

Это происшествие продолжило серию атак на американские военные базы в регионе, которые регулярно происходят в последние дни. Предыдущая атака на Айн эль-Асад была зафиксирована вечером 5 января, а утром того же дня стало известно о ракетных обстрелах сразу двух объектов, на которых дислоцированы подразделения ВС США. Один из них — база «Кэмп Виктори» близ аэропорта Багдада, другой — база Green Village в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Примечательно, что незадолго до атаки американские военнослужащие нанесли серию ударов в окрестностях Green Village, заявив об обнаружении «непосредственной угрозы» для своих позиций. В ходе рейда были уничтожены семь ракетных установок «Катюша», которые могли, по утверждениям западной коалиции, принадлежать отрядам проиранского ополчения.

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сша обстрел ирак
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