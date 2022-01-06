Неизвестные попытались атаковать военную базу США в Ираке при помощи БПЛА

Багдад, 6 января. Авиабаза Айн эль-Асад в Ираке, на которой дислоцированы военнослужащие США, в очередной раз подверглась попытке атаки.

Минувшей ночью неизвестные попытались совершить нападение на объект с использованием беспилотных летательных аппаратов. БПЛА не достигли цели и были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к базе.

U.S. military C-RAM air defenses engaged two suicide (kamikaze) drones this morning near the Ain Al-Assad Airbase located west of #Baghdad — GLOBAL NEWS NEXUS (@globalnwsnexus) January 6, 2022

Согласно заявлению представителей иракской службы безопасности, в результате инцидента пострадавших нет. Ответственность за попытку атаки не взяла на себя ни одна группировка.

Это происшествие продолжило серию атак на американские военные базы в регионе, которые регулярно происходят в последние дни. Предыдущая атака на Айн эль-Асад была зафиксирована вечером 5 января, а утром того же дня стало известно о ракетных обстрелах сразу двух объектов, на которых дислоцированы подразделения ВС США. Один из них — база «Кэмп Виктори» близ аэропорта Багдада, другой — база Green Village в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

The US military conducted strikes in Syria after indirect fire posed what a US-led coalition official called "an imminent threat" to troops near Green Village, a base in the east of the country near the Iraqi border. https://t.co/ER9BCzbcxI — CNN (@CNN) January 5, 2022

Примечательно, что незадолго до атаки американские военнослужащие нанесли серию ударов в окрестностях Green Village, заявив об обнаружении «непосредственной угрозы» для своих позиций. В ходе рейда были уничтожены семь ракетных установок «Катюша», которые могли, по утверждениям западной коалиции, принадлежать отрядам проиранского ополчения.