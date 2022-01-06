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Politico: демократы выступят против санкций по «Северному потоку — 2» в Сенате США

Политика
Politico: демократы выступят против санкций по «Северному потоку — 2» в Сенате США
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 6 января. Представители Демократической партии могут не поддержать ввод новых антироссийских рестрикций против проекта «Северный поток — 2» в Сенате США. С таким мнением выступили американские журналисты.

Россия неоднократно просила Запад не политизировать историю с трубопроводом. Москва обращала внимание на коммерческий характер проекта. В Politico отметили, что демократы могут выступить против поправок, связанных с вводом санкций, дабы не вносить раскол в отношения с европейскими партнерами.

«На данном этапе очень важно, поскольку мы рассматриваем потенциальные действия России на Украине, очень тесно сотрудничать с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников. Поэтому я считаю, что поправка несвоевременна», — пояснила сенатор-демократ Джейн Шейхин.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский указал, что Москва не видит смысла в рестрикциях США по «СП-2». Дипломат напомнил, что трубопровод уже построен.

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санкции сша Северный поток — 2
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