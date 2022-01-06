В Миссисипи неизвестные застрелили сына офицера полиции

Хейзелхерст, 6 января. Офицер полиции города Хейзелхерст Лакандия Кули прибыла на вызов и обнаружила тело своего 20-летнего сына Чарльза Стюарт-младшего. Об этом сообщил телеканал Boston 25 News.

A police officer in Mississippi responded to a call, only to find her own son dead in the middle of the street. https://t.co/9TOGoPcGVp — WSB-TV (@wsbtv) January 5, 2022

Кули вызвали по поводу стрельбы на Ларкин-стрит. Когда офицер прибыла на место, то обнаружила тело своего сына, который погиб из-за выстрела в голову.

«Я даже не могла поверить в то, что вижу. Я видела своего собственного сына, лежащего на земле мертвым. У меня была настоящая паника. Это было просто слишком», — поделилась она позже в разговоре с журналистами.

Отец погибшего, Чарльз Стюарт-старший, рассказал, что сын был хорошим человеком, который «ладил со всеми и никого не беспокоил». Поэтому, когда он узнал про его гибель, не мог в это поверить.

«Это травмирует всю семью. Мы просто пытаемся справиться с этим каждый день. Пытаемся понять, почему это произошло, и кто мог это сделать», — сказал он.

Начальник полицейского управления Хейзелхерста заявил, что этим делом будет заниматься Бюро расследований штата Миссисипи, поскольку в нем замешана семья офицера.