В Миссисипи неизвестные застрелили сына офицера полиции

Хейзелхерст, 6 января. Офицер полиции города Хейзелхерст Лакандия Кули прибыла на вызов и обнаружила тело своего 20-летнего сына Чарльза Стюарт-младшего. Об этом сообщил телеканал Boston 25 News.

A police officer in Mississippi responded to a call, only to find her own son dead in the middle of the street. https://t.co/9TOGoPcGVp