Токаев поручил создать следственную группу для расследования событий в Казахстане

Нур-Султан, 6 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать группу для выявления причин случившихся в республике событий и привлечения виновных к уголовной ответственности. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

По данным пресс-службы, для этого лидер Казахстана распорядился создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, министерства внутренних дел, КНБ и других компетентных структур.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения вступил в силу из-за акций протеста, начавшихся в первые дни 2022 года, на всей территории Казахстана.