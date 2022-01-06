Токаев поручил принять меры по защите дипломатических представительств в Казахстане

Нур-Султан, 6 января. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по защите дипломатических представительств. Соответствующее заявление сделала пресс-служба главы казахского государства.

По данным пресс-службы, президент Казахстана распорядился также принять меры по защите субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. Токаев поручил всем силовым структурам республики осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих, сказано в указе.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения вступил в силу из-за акций протеста, начавшихся в первые дни 2022 года, на всей территории Казахстана.