Рябков: Россия ожидает быстрых результатов от переговоров с США и НАТО по безопасности

Москва, 6 января. Россия рассчитывает на «достаточно быстрый результат» переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью изданию «Известия» дипломат заявил, что срочный запуск переговоров с западными странами необходим из-за резкого изменения ситуации в сфере безопасности. Рябков отметил, что о возможности быстрого прогресса по этой теме можно будет говорить после начала соответствующих встреч.

«Мы рассчитываем — об этом президент сам говорил неоднократно — на достаточно быстрый результат (в переговорах с США и НАТО о безопасности)», — сказал он.

Ранее телеканал RT сообщал, что Рябков назвал «достаточно жестким» подход России к переговорам с США и НАТО. По его словам, у Москвы есть все основания, чтобы настаивать на нерасширении военно-политического блока.