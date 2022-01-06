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Сборная России обыграла Италию и вышла в полуфинал ATP Cup-2022

Спорт
Сборная России обыграла Италию и вышла в полуфинал ATP Cup-2022
commons.wikimedia.org  /  CORNUT / CC BY-SA 4.0

Сидней, 6 января. Теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера в турнире Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), благодаря чему сборная России вышла в полуфинал.

Россияне боролись за шанс играть дальше в Сиднее. Решающая встреча закончилась счетом 5:7, 6:4, 10:5. Игра продлилась один час 44 минуты. Ранее в матче Россия — Италия Сафиуллин проиграл Синнеру со счетом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев обыграл Берреттини со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Итоговый счет составил 2:1 в пользу россиян. В сборную России также входят теннисист Евгений Карловский, а капитаном команды является тренер Медведева француз Жиль Сервар. Россияне заняли первое место в группе, так как одержали победы во всех трех матчах.

Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов долларов. Ранее Медведев в ходе пресс-конференции перед стартом ATP Cup выразил уверенность, в том что его партнеры по сборной России Евгений Карловский и Роман Сафиулин выступят достойно.

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медведев сборная россии атр cup
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