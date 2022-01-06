Телеведущий Константин Ивлев ответил на комментарии хейтеров в адрес беременной жены

Москва, 6 января. Повар и ведущий Константин Ивлев признался, что долгое время опасался делиться с поклонниками радостью от беременности супруги Валерии Куденковой. По словам гастронома, когда об этом стало известно, на его жену обрушились гневные комментарии.

Константин Ивлев готовится в третий раз стать отцом: у повара уже есть двое взрослых детей от первого брака. Телеведущий признался, что некоторое время пытался не распространяться о радостной новости, но внимательные фанаты быстро выяснили правду. Вскоре Куденкова столкнулась с нападками. Ивлев эмоционально ответил в беседе с изданием «7Дней» на хейт в адрес супруги.

Повар подчеркнул: люди могут не любить Куденкову, но от этого стоит абстрагироваться. Ивлев также признался, что не понимает, как можно «поносить» женщину в ожидании ребенка.

«А может быть, наш ребенок станет героем и спасет эту планету? Ну порадуйся ты просто! Это же грех — беременную женщину поносить. Я не понимаю, люди вообще не задумываются о своей карме?» — поделился Ивлев.

Ивлев регулярно делится нежными чувствами к супруге, но на экране повар предстает в образе злого и эмоционального мужчины. Куденкова рассказала о поведении супруга наедине с ней и опровергла опасения фанатов о том, что он на нее кричит.