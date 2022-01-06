Сенатор Башкин предложил обязать агрегаторы доставки обучать курьеров ПДД

Москва, 6 января. Сенатор Александр Башкин отметил необходимость в обучении курьеров правилам дорожного движения. Он предложил возложить такую обязанность на агрегаторы доставки.

Башкин подчеркнул, что существует необходимость в отслеживании скорости курьеров, передвигающихся на электросамокатах и велосипедах. По его словам, следить за этим должны их работодатели. Кроме того, они должны обеспечить курьера необходимой экипировкой, что позволит повысить безопасность.

«Нам, законодателям, стоит подумать, как вменить компаниям доставки обязанность следить за тем, чтобы курьеры не превышали скорость, соблюдали ПДД и носили необходимую экипировку», — заявил сенатор в беседе с РИА Новости.

Как сообщалось ранее, российская компания «Яндекс» планирует выйти на финансовый рынок с продуктами для самозанятых. В приоритете находятся, в частности, водители такси, а также курьеры.