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Планы ФРС в отношении базовой ставки бьют по фондовым индексам США

Экономика
Планы ФРС в отношении базовой ставки бьют по фондовым индексам США
fdlx.com

Вашингтон, 6 января. Основные биржевые американские индексы ослабли в ходе торгов из-за публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы, пишет «Интерфакс».

Торговая сессия в среду, 5 января, продемонстрировала, что руководство Федрезерва имеет «ястребиный» настрой относительно корректировок базовой ставки, а многие компании уже готовятся к изменениям.

«Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема», — отмечается в протоколе заседания, которое проходило еще 14-15 декабря.

Многие руководители ФРС полагают, что после увеличения ставки, американскому центробанку придется начать снижать объемы активов, имеющихся на балансе.

«Мы полагаем, что ФРС будет повышать ставки быстрее, чем ожидается, и, возможно, приступит к сокращению объема активов на балансе раньше, чем ожидается, поскольку руководители ФРС дают понять, что борьба с инфляцией для них сейчас важнее, чем предотвращение спада экономической активности», — говорит главный инвестдиректор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли.

Бумаги технологических фирм, которые более уязвимы к увеличению ставок, сразу же показали снижение после презентации протокола заседания Федрезерва. Так, акции Alphabet просели на 4,6%, Nvidia потеряла 5,8%, бумаги Advanced Micro Devices упали на 5,7%, а Micron Technology подешевела на 2%.

Индикатор Dow Jones Industrial Average к завершению торгов в среду снизился на 392,54 пункта (1,07%) и достиг 36 407,11 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 упал на 92,96 пункта (1,94%) и составил 4700,58 пункта. Nasdaq Composite ослаб на 522,54 пункта (3,34%), до 15 100,17 пунктов.

Доллар в этом году может вырасти к основным мировым валютам, прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.

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