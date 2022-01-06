один из самых культовых образов принцессы Дианы не смогли воссоздать в сериале «Корона»

Сериал «Корона» от Netflix за последние несколько лет вызвал фурор среди британцев и не только. Он завоевал немало наград. В ноябре 2022 года выйдет его пятый сезон. Он будет целиком посвящен жизни принцессы Дианы незадолго до ее гибели, пишет Marie Clarie.

Диану Спенсер в новом сезоне сыграет актриса Элизабет Дебики. Она удивительным образом похожа на покойную принцессу Уэльскую. Художники по костюмам, чтобы добиться пущего эффекта, попытались и сумели с филигранной точностью воссоздать исторические наряды королевских особ в сериале, включая и наряды Дианы.