один из самых культовых образов принцессы Дианы не смогли воссоздать в сериале «Корона»

Сериал «Корона» от Netflix за последние несколько лет вызвал фурор среди британцев и не только. Он завоевал немало наград. В ноябре 2022 года выйдет его пятый сезон. Он будет целиком посвящен жизни принцессы Дианы незадолго до ее гибели, пишет Marie Clarie.
Диану Спенсер в новом сезоне сыграет актриса Элизабет Дебики. Она удивительным образом похожа на покойную принцессу Уэльскую. Художники по костюмам, чтобы добиться пущего эффекта, попытались и сумели с филигранной точностью воссоздать исторические наряды королевских особ в сериале, включая и наряды Дианы.
Но вот один культовый предмет гардероба воссоздавать не стали. Речь идет о платье, в котором Диана в июне 1997 года отправилась на королевское гала-представление «Лебединого озера» в исполнении английского национального балета. Она появилась в зале в потрясающем нежно-голубом платье, которое переливалось на свету.
Наряд был создан дизайнером Жаком Азагури, но создатели «Короны» одели Элизабет совершенно в другой наряд. Для этой сцены 31-летняя австралийская актриса примерила платье Кэтрин Уокер с американской проймой. Его принцесса надевала на вечеринку в 1995 году.
Также в образе Дианы отсутствует жемчужно-бриллиантовое ожерелье, которое по праву называют «синонимом» одного из последних мероприятий принцессы перед ее кончиной. Оно было продано спустя 20 лет на аукционе. Лот носил название «Лебединое озеро», и покупатель отдал за него 10 миллионов фунтов стерлингов. Стоит отметить, что появление Дианы произошло за несколько недель до ее смерти в автокатастрофе в Париже 31 августа. Именно поэтому оно имеет для коллекционеров особенную ценность.
Ранее бывший телохранитель принцессы Дианы сообщил о ее романе с офицером охраны.