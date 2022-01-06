Япония выразила протест КНДР после испытаний новой гиперзвуковой ракеты

Токио, 6 января. Япония выразила протест Северной Корее (КНДР) в связи проведенными накануне испытаниями новой гиперзвуковой ракеты, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Известно, что ранее МИД Японии обсуждал с главой Госдепа США Энтони Блинкеном проведенный северокорейскими военными запуск ракеты. Стороны осудили ракетные испытания, а также выразили готовность прилагать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова, передает RT.

«Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине», — заявил Мацуно в ходе пресс-конференции.

Пхеньян 6 января подтвердил успешный запуск новой ракеты. Утверждается, что она пролетела 700 километров, после чего упала в Японское море.