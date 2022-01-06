Папа римский Франциск раскритиковал людей, которые заводят питомцев вместо детей

Ватикан, 6 января. Папа римский Франциск на встрече с прихожанами раскритиковал многих людей, которые заводят домашних питомцев, вместо того, чтобы создавать семью и рожать детей.

Таких людей понтифик обвинил в эгоизме. По его словам, замена детей домашними животными «лишает нас человечности» и может привести к увяданию цивилизации, пишет The Guardian.

«Сегодня мы видим такую форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они имеют одного, и все, однако у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может рассмешить людей, но это реальность», — заявил папа римский.

Парам, которые не могут иметь детей по биологическим причинам, Франциск порекомендовал рассмотреть возможность усыновления. Он призвал не бояться родительских прав и добавил, что рождение ребенка всегда сопряжено с риском, однако еще большим риском является не иметь ребенка совсем.

Встреча папы римского и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла может состояться в Москве в обозримом будущем. Это может стать первой поездкой понтифика в российскую столицу.