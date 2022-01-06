Киргизия подтвердила готовность оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ

Бишкек, 6 января. Киргизия готова помочь властям Казахстана на фоне массовых протестов в стране, заявил глава правительства республики Акылбек Жапаров.

Председатель Кабинета министров Киргизской Республики подтвердил готовность страны в необходимой мере выполнить свои обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ», — сообщила пресс-служба киргизского правительства.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе общения с лидерами стран-участников ОДКБ заявил об обеспокоенности относительно ситуации в Казахстане. Он переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и президентом РФ Владимиром Путиным.