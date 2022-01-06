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Аналитик Сосновский назвал золото лучшим металлом для инвестиций в 2022 году

  /   Обновлено: 06 января 2022 09:46
Экономика
Аналитик Сосновский назвал золото лучшим металлом для инвестиций в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 января. Лучшим металлом для инвестиций в новом году будет золото, поскольку его цена растет во время экономического кризиса, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Золото, по его словам, следует рассмотреть как часть консервативного портфеля и отвести на него 15-20%. При этом «золотую» долю нужно пополнять регулярно независимо от котировок, поскольку этот драгметалл падает в периоды роста других активов.

«На текущий момент в сознании инвесторов золото — это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальные падают... Золото — актив испуганного инвестора, этакий госпиталь от инвестиционных тревог. Безусловно, те инвесторы, которые приобретали золото вместо других активов за пару месяцев до кризиса, правильно поступили», — отметил Сосновский в беседе с РИА Новости.

Доллар и евро, тем временем, растут на фоне геополитической напряженности, связанной с ситуацией в Казахстане. Американская валюта впервые с апреля 2021 года превысила отметку в 77 рублей, а евро — 87 рублей.

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золото инвестиции Григорий Сосновский
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