Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана

Нур-Султан, 6 января. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева, который возглавлял министерство национальной экономики республики. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главы государства.

Известно, что информация о данном распоряжении появилась в четверг, 9 января.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — сказано на официальном сайте президента.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения вступил в силу из-за акций протеста, начавшихся в первые дни 2022 года, на всей территории Казахстана. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев также поручил создать комиссию для изучения сложившейся обстановки.