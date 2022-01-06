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Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана

Политика
Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 6 января. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева, который возглавлял министерство национальной экономики республики. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главы государства.

Известно, что информация о данном распоряжении появилась в четверг, 9 января.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — сказано на официальном сайте президента.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения вступил в силу из-за акций протеста, начавшихся в первые дни 2022 года, на всей территории Казахстана. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев также поручил создать комиссию для изучения сложившейся обстановки.

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Казахстан чп токаев
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