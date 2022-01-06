ЦАХАЛ обстрелял из танков окрестности деревни в сирийской провинции Кунейтра

Дамаск, 6 января. Израильские военнослужащие подвергли танковому обстрелу сирийскую провинцию Кунейтра, передает информагентство SANA.

По имеющейся информации, ЦАХАЛ применил тяжелую боевую технику для нанесения ударов по окрестностям сирийской деревни Аль-Хуррия. Подчеркивается, что над указанным районом летают вертолеты и разведывательные самолеты израильских ВВС.

Ранее сообщалось, что террористы напали на автобус с военнослужащими Сирийской Арабской Армии (САА) в пустыне Аль-Бадия. Также стало известно о гибели одного сирийского солдата в результате снайперских обстрелов в провинциях Хама и Алеппо, передает RT.