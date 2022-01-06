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Lada Granta и Xray возглавили рейтинг самых выгодных автомобилей в 2021 году

Общество
Lada Granta и Xray возглавили рейтинг самых выгодных автомобилей в 2021 году
lada.ru  /  LADA

, 6 января. Эксперты «Автостата» назвали автомобили, владеть которыми наиболее выгодно с точки зрения расходов на обслуживание. Речь идет о страховании, транспортном налоге, покупке зимних шин, техобслуживании, топливе и других параметрах.

Среди моделей В-класса лидером по стоимости владения стал Lada Xray. На 1 километр пробега водителю придется потратить 7,5 рубля. Немногим дороже обходится Lada Granta с показателем 7,6 рубля на 1 километр пути и Lada Vesta — 7,7 рубля на 1 километр пробега.

В целом Xray незначительно опередил Granta за счет чуть меньших расходов на страхование и топливо, рассказал замначальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин. Несмотря на то, что официальные показатели расхода топлива у обеих моделей близки, для Granta предписан Аи-95, который дороже Аи-92.

Аналитики «СберАвто» ранее выяснили, какие автомобили пользовались повышенным спросом у российских покупателей. Популярными признаны корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, а также Lada Granta, Vesta и Kalina.

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