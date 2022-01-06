Президент Узбекистана Мирзиеев поддержал Токаева в телефонном разговоре

Ташкент, 6 января. Узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев провел телефонные переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Он выразил поддержку коллеге.

Недавно в Казахстане вспыхнули протесты на фоне повышения цен на топливо. Люди вышли на улицы сразу в нескольких крупных городах. В связи с беспорядками Мирзиеев и Токаев провели телефонные переговоры.

«Узбекский лидер подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их усилиях по обеспечению стабильности и процветания страны», — отмечается в пресс-службе Мирзиеева.

Ранее члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение направить в Казахстан миротворческие силы. Страны-участницы ОДКБ намерены помочь стабилизировать ситуацию в дружественном государстве.