Замглавы МИД РФ Рябков указал на «жесткий» подход России к переговорам по безопасности

Москва, 6 января. Подход РФ к переговорам по гарантиям безопасности является твердым. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам замглавы МИД РФ, непродвижение Североатлантического альянса ближе к российским границам и отказ от новых членов — необходимость для Москвы. Также Рябков добавил, что непоявление вооружений на соответствующих территориях, непроведение провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера тоже являются неотъемлемыми элементами переговоров.

«Наш подход, я признаю это, достаточно жесткий», — высказался он.

Ранее сообщалось, что межведомственная делегация Министерства иностранных дел РФ и российского Минобороны будет участвовать в переговорах с коллегами из НАТО. Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко.