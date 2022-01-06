Первый снег выпал в Токио

Токио, 6 января. Жители Токио стали свидетелями выпадения первого снега. Горожане делятся фотографиями редкого для японской столицы погодного явления в социальных сетях.

Снегопады в Токио случаются редко. Согласно прогнозам синоптиков, снег в японской столице продолжит выпадать в течение всего дня. При этом до конца недели подобные погодные условия не прогнозируются. Кадры с выпадением снега были опубликованы на канале РИА Новости в мессенджере Telegram.

Как сообщалось ранее, снег и град обрушились на Египет в первый день 2022 года. В частности подобные погодные условия наблюдались в курортном городах страны. Размер градин был с орех или виноград.