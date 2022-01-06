Страх потерять деньги и работу стал главным у россиян в 2022 году

Москва, 6 января. Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, о чем жители России чаще всего переживают в наступившем 2022 году.

Согласно результатам опроса, в новом году граждане боятся остаться без денег, потерять работу и заболеть коронавирусной инфекцией. В частности, безденежья и бедности боятся 29% респондентов, а потери работы опасаются 28%.

«При этом женщины чаще, чем мужчины, называют это своими главными страхами — треть среди женщин и четверть опрошенных мужчин», — говорится в результатах исследования.

А вот обнаружение COVID-19 у себя или у кого-то из близких боятся 15% опрошенных. Кроме того, еще 11% россиян боятся, что нынешний год будет хуже, чем 2021. Еще один распространенный страх — это одиночество, о котором упомянули 8% мужчин и 4% женщин.

Январские каникулы для многих россиян похожи на мини-отпуск, возвращаться из которого иногда очень не хочется. Как сделать это менее болезненно, рассказала психолог Людмила Суздальцева.

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», 71% россиян планирует сменить работу в текущем году. Эксперт Александр Разуваев объяснил, когда о смене деятельности стоит задуматься всерьез, пишет газета «Петербургский дневник».