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Курс доллара на торгах Мосбиржи превысил 77 рублей впервые с апреля

Экономика
Курс доллара на торгах Мосбиржи превысил 77 рублей впервые с апреля
pixabay.com/ru

Москва, 6 января. Курсы основных иностранных валют демонстрируют рост в ходе торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США ускорила рост до 0,29% к закрытию предыдущей сессии и достигла 77,02 рубля. Биржевой курс евро в ходе валютных торгов также ускорил рост до 0,3% к закрытию предыдущей сессии и составил 87,08 руб.

В последний раз американская валюта находилась на уровне выше 77 рублей 21 апреля 2021 года, а курс евро в последний раз был на отметке выше 87 руб. 27 августа 2021 года.

Курс доллара в 2022 году продолжит рост из-за ужесточения политики мировых регуляторов и глобальной инфляции. Об этом заявил главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.

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