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Группировка кораблей Северного флота и пограничники ФСБ проведут учения по защите Арктики

Армия
Группировка кораблей Северного флота и пограничники ФСБ проведут учения по защите Арктики
пресс-служба Минобороны РФ

Североморск, 6 января. Арктическая группировка Северного флота в 2022 году проведет совместные маневры с кораблями ФСБ России по защите Северного морского пути.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в начале августа группировка Северного флота, которая была сформирована из кораблей Кольской флотилии разнородных сил, отправится в очередной поход. Боевые единицы будут обеспечивать безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Севморпути. Моряки также примут участие в нескольких учениях в Арктике.

«Будет уделено значительное внимание отработке взаимодействия с кораблями погрануправления ФСБ России по западному арктическому району и проведению совместных учений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что моряки Каспийской флотилии провели специальные учения по проверке готовности кораблей к боевому дежурству. Маневры проходили в Дагестане.

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