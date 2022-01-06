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Жители Нур-Султана столпились у единственного работающего банка

Общество
Жители Нур-Султана столпились у единственного работающего банка
Prt Scr youtube.com  /  Reuters

Нур-Султан, 6 января. Массовые очереди наблюдаются в единственном работающем банке в Нур-Султане. Информацию об этом сообщает издание «Sputnik Казахстан».

На всей территории Казахстана были отключены интернет и сотовая связь, поэтому в республике не работает безналичный расчет.

«Большая очередь у отделения Халык банка в Нур-Султане. Люди массово снимают там деньги, поскольку другие банки закрыты», — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Все финансовые организации Казахстана ранее приостановили свою деятельность. Об этом рассказал пресс-секретарь нацбанка Олжас Рамазанов.

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протесты нур-султан беспорядки в казахстане
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