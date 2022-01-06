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Политолог Золотарев объяснил, как Зеленский сможет ударить по Ахметову

  /   Обновлено: 06 января 2022 08:56
Политика
Политолог Золотарев объяснил, как Зеленский сможет ударить по Ахметову
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 января. Президент Украины Владимир Зеленский в борьбе с олигархом Ринатом Ахметовым может задействовать давно известные рычаги давления. Об этом рассказал политолог Андрей Золотарев.

Глава государства ранее в ходе пресс-марафона заявлял, что против него готовится государственный переворот, за которым стоит Ахметов. Эксперт в интервью для «Украина.ру» объяснил, как политик может ответить своему противнику.

«Поскольку Ринат Ахметов прошел школу 90-х, он прекрасно знает, что украинская власть может арестовать его счета, ввести временную администрацию на предприятиях, закрыть телеканалы. Ахметов тоже может включить все рычаги и за ценой не постоять», — отметил Золотарев.

Политолог Золотарев объяснил, как Зеленский сможет ударить по Ахметову
wikipedia.org / Komul/CC BY-SA 3.0

Олигарх держит в своих руках треть государственной экономики. По мнению политолога, он располагает средствами. Зеленский в этом поиске внутреннего врага может докопаться до фундамента, и тогда пострадают все, включая его самого.

«Повышение ставок в этом конфликте может привести к разрушительным последствиям для страны», — уверен эксперт.

Ранее аналитик Михаил Погребинский заявил, что 2021-й стал провальным для правящего режима в Киеве, в первую очередь для Владимира Зеленского, который признан «разочарованием года». По его мнению, президент окончательно вышел из образа человека не из элитно-политической тусовки.

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