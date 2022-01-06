Силовики ликвидировали десятки штурмовавших здание полиции в Алма-Ате

Алма-Ата, 6 января. Протестующие ночью пытались взять штурмом административные здания в Алма-Ате. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

По имеющейся информации, попытки митингующих захватить административные здания были успешно пресечены. Стало известно, что десятки протестующих были ликвидированы силовиками во время штурма.

Ранее началась масштабная чистка мародеров в центре Алма-Аты. Однако спустя несколько минут военные покинули площадь Республики, на которой все происходило. Также солдаты сняли установленное оцепление.