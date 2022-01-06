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Политолог Ищенко: Россия победила оппонентов без войны

Политика
Политолог Ищенко: Россия победила оппонентов без войны
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 января. Россия одолела всех своих политических оппонентов без войны, поскольку они не способны конкурировать с ней в вооружении. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Очередной год для РФ закончился без войны. Эксперт в авторской колонке издания «Украина.ру» отметил, что если считать с 2014 года, то это уже восьмой год, а если с 2008, когда США пытались устроить «Афганистан» в Грузии, то уже 14 лет. За все это время Россия основала неформальный союз с Китаем и перенаправила большую часть экспорта из Европы в Азию.

«Преобразования далеко не закончены. Россия в военном отношении без войны победила всех потенциальных оппонентов: по современным вооружениям они отстали от Москвы минимум на десять лет (ближайшие преследователи), а то и лет на двадцать-тридцать (те, кто ещё надеется создать что-то подобное)», — подчеркнул Ищенко.

Политолог Ищенко: Россия победила оппонентов без войны
ПолитРоссия

Эксперт добавил, что многие страны и вовсе не смогут догнать РФ. Они попросту не ведут разработки в области гиперзвукового вооружения и не пытаются создать глубоководные ударные дроны.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты считают возможным прогресс на переговорах с Россией по безопасности, но не готовы отвечать на предложения попунктно. Об этом сообщили в Белом доме.

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