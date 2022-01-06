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Президент Киргизии Жапаров обсудил с Токаевым и Путиным протесты в Казахстане

Происшествия
Президент Киргизии Жапаров обсудил с Токаевым и Путиным протесты в Казахстане
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бишкек, 6 января. Глава Киргизии Садыр Жапаров в ходе общения с лидерами стран-участников ОДКБ заявил об обеспокоенности относительно ситуации в Казахстане.

Жапаров переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили массовые протесты в Казахстане. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе президента Киргизии.

«Президент Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и иных фактах насилия», — сказано в сообщении.

Ранее военные на БТР взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты, идет перестрелка. Масштабная зачистка от мародеров началась утром в четверг, как и было объявлено ранее. В операции участвуют военные и правоохранители.

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путин токаев жапаров
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