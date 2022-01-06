Политолог Суздальцев: украинцы думают, что Россия все простит

Москва, 6 января. На Украине полагают, что Россия простит ей все, независимо от поступков. Об этом заявил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что якобы Москва помнит о постсоветском наследстве. По его мнению, это именно украинцы потеряли Россию, а не наоборот, как они считают.

«В мифологии и восприятии их политических классов Россия воспринимается как дойная корова. А если они что-то делают неправильно, то они считают, что Россия все равно простит, прокормит и профинансирует, что бы они ни вытворяли. Это такое поразительное наследство Советского Союза», — отметил Суздальцев.

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Он добавил, что к подобному отношению не стоит относиться в негативном ключе. Он подчеркнул, что это хороший признак, ведь таким образом украинцы демонстрируют свою веру России. Однако в этой ситуации ее качествами, как крупного государства, пользуются. При этом она ничего не получает взамен.

Ранее замглавы петербургского регионального отделения партии «Россия без коррупции» Сергей Наумов в интервью для ФАН заявил, что все попытки Украины проникнуть в Крым и Донбасс с недружественными целями обычно заканчиваются печально. Российские спецслужбы работают великолепно.