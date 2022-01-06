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Северная Корея сообщила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты
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Северная Корея сообщила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты

Армия
Северная Корея сообщила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты
Pr Scr youtube.com

Пхеньян, 6 января. Испытания сверхзвуковой ракеты прошли в КНДР в среду. Об этом сообщило южнокорейское издание Yonhap News.

Северная Корея, согласной опубликованной информации, провела испытание сверхзвуковой ракеты в среду. Сообщается, что она пролетела 700 километров и точно попала в цель.

Южнокорейские военные отметили, что КНДР в среду в 08:10 по местному времени произвела пуск одной ракеты в сторону Японского моря. В СМИ писали, что, возможно, это баллистическая ракета малой дальности. Также пуск мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.

Запуск баллистической ракеты с территории КНДР не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников, ранее заявили в Пентагоне.

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