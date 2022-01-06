Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон были замечены на Багамах

Лос-Анджелес, 6 января. Бизнесвумен Ким Кардашьян и ее новый возлюбленный Пит Дэвидсон проводят совместный отдых на Багамах и попали под объективы фотокамер.

Звездную пару запечатлели во время небольшой прогулки после высадки из лодки. Об этом сообщает издание Page Six.

«На их дневное свидание Кардашьян надела полностью черный ансамбль: глубокий черный топ и мешковатые потертые джинсы, сочетающиеся с соответствующими оттенками», — пишет автор.

Актер надел темно-синюю куртку, под которую надел кремовую толстовку и короткие шорты. На прогулку он вышел с черным рюкзаком от Louis Vuitton и в сандалиях без застежки с носками, на которые нанесен принт «Бивис и Баттхед».

Сообщается, что это первая совместная международная поездка Кардашьян и Дэвидсона. До этого они виделись только в США. Источник утверждает, что новогодние праздники пара провела порознь. Поэтому начало 2022 года они предпочли провести вместе на Багамах.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст, который не так давно сменил имя на Йе, завел новые отношения после расставания с бизнесвумен и светской львицей Ким Кардашьян. Музыкант встречается с актрисой Джулией Фокс.