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Актриса Хэлли Бейли удивилась, что ее взяли на роль Русалочки

Шоу-бизнес
Актриса Хэлли Бейли удивилась, что ее взяли на роль Русалочки
Кадр из мультфильма «Русалочка»

Лос-Анджелес, 6 января. Голливудская актриса Хэлли Бейли рассказала, что была шокирована фактом приглашения на прослушивание на роль в экранизации «Русалочки» от Disney.

Киноконцерн в последние годы выпускает фильмы по своим известным мультфильмам и сериалам. В числе последних экранизаций значатся «Король лев», «Мулан» и «Алладин». Однако в 2023 году фанатам будет представлена «Русалочка». Об этом сообщает ScreenRant.

Главная роль в будущей киноленте досталась Хэлли Бейли. В недавнем интервью она рассказала, что была удивлена, когда студия Disney позвала ее на кастинг.

«Получение этой роли казалось очень сюрреалистичным. Для меня это было большим потрясением. Даже когда меня пригласили на прослушивание, я посмотрела на приглашение и подумала: "Я? Для Ариэль?" Мой образ Ариэль, который у меня был — это рыжие волосы, бледная кожа и хвост, и она была потрясающей для меня. Я любила ее, как и все мы. Но именно такой я ее и видела так долго», — отметила актриса.

Ранее актер Киану Ривз назвал список из 18 фильмов, которые являются у него самыми любимыми. Свой перечень кинолент он озвучил во время беседы с коллегой по «Матрице» Кэрри-Энн Мосс.

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кино русалочка хэлли бейли
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