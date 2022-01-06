Стоимость бензина может вырасти на десять процентов в 2022 году в России

Москва, 6 января. Цены на бензин в России в 2022 году вырастут на 8-10 процентов, что составляет примерно 5 рублей за литр.

Рост цен в рознице случится вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, хранение и логистику. Об этом рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова «Известиям».

«В среднем за год цены на топливо в России поднимаются на 8—10%, в 2022 году они вырастут так же», — сказала она.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов добавил, что инфляция 2021 года показывает, что рост цен в 2022 году составит примерно восемь процентов. В новом году увеличатся акцизы, из-за чего стоимость бензина вырастет примерно на 5 рублей за литр.

Ранее Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 году. Топливо будет становиться дороже в период до 2025 года, считает эксперт. По его мнению, цены будут оставаться в диапазоне, комфортном для правительства и увеличиваться в пределах инфляции.