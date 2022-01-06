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Пользователи Telegram согласились с послом Израиля относительно звания героя у Бандеры

Политика
Пользователи Telegram согласились с послом Израиля относительно звания героя у Бандеры
Федеральное агентство новостей

Киев, 6 января. Главарь украинских националистов Степан Бандера не должен носить звание украинского героя. Об этом заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

Дипломат напомнил, что лидер ОУН1 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был пособником немецких нацистов и поддерживал решение Третьего рейха относительно еврейского вопроса. По этой причине он не может носить статус героя. Украинцы через соцсети согласились с этим утверждением.

«Пусть бы возмущались в ООН. США и Украина поддерживают такую идеологию Бандеры», — отреагировал Galileo Kov.

Пользователь Stanislav предложил дипломату обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал главу государства еврейским соплеменником для посла.

«Поздно. Нацизм у нас на госуровне. Советую евреям разорвать дипломатические связи», — отреагировал Леха М.

Читатель Dmitriy призвал Израиль к решительным мерам по Украине. Он считает, что Тель-Авив должен ввести санкции против Киева.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Германия осуждает преступления, совершенные украинскими националистами, в том числе под руководством Степана Бандеры во время Второй мировой войны. Соответствующим заявлением он поделился во время брифинга.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина бандера посол израиля михаил бродский
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